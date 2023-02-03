立場新聞案｜控方獲批再呈400項文件稱助鍾沛權「憶起社會背景」　辯方批「走後門」加證據 (13:53)

控方呈上包括立場報道的逾400頁文件，及一份45頁的時序表，列出278項社會事件。律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟陳辭指，案發時的社會背景及被告對社會的認知，可推論其意圖，重申「喺唔同社會背景，同樣嘅文字可能會出現問題」，因應鍾沛權提出與控方認知有別、「預料唔到」的內容，故準備新文件，協助鍾憶起案發時的背景，重申文件不會悉數呈堂，籲辯方「毋須惶恐」。

辯方資深大律師余若薇則批評「成個審訊過程同程序都係非常有問題」，控方原以17篇涉嫌煽動文章提控，但開審後始發現逾500篇立場文章沒有交出，盤問時又呈遞1個新文件夾，提及立場製作的漫畫、「武漢肺炎」等新議題，許多「無限聯想」，「分分鐘擴闊咗檢控基礎」；控方今呈上的新文件，再標示出「蘋果日報」等新議題，令她倍感擔憂。

辯方又質疑，若社會背景是重要的檢控基礎，控方早應舉證，「冇可能你close咗你嘅case（控方案情），然後入新文件」，否則對被告不公。

郭官休庭近兩小時後，表示控辯雙方有自由決定如何盤問，而新文件與被告的煽動意圖有關，可謂審訊中最重要的議題。控方闡述社會背景後，讓鍾沛權有機會回應，亦是「公平和必須的做法」，「唯一的保留」是辯方在短時間內收到文件，故予時間辯方與被告商討。