2018年紅磡斬人搶劫案開審　被指主腦巴裔男否認控罪 (13:41)

2018年紅磡發生街頭搶劫傷人案，兩名珠寶公司職員被賊人斬傷腳部，搶去逾現金36萬港元、總值約600萬港元的美金支票及現金。巴基斯坦裔男子被控與兩名同黨干犯一項搶劫罪，他不認罪今天（3日）在高等法院受審。控方以同案劫匪的供辭，指被告是策劃本案的主腦，擔任重要角色及指使劫匪向涉案職員行劫。
被告為巴基斯坦裔男子Mehmood Arshad（現年40歲），持行街紙。控罪指稱，他連同Limbu Binod、Sahil Kumar及其他身分不詳的人，搶劫顧兆安及Shankar Ketan Vallabhbhai，劫去現金363,060港元、現金740,000元美金，及5張總額為美金54,613元的銀行支票。
控方讀出開案陳辭指，於2018年9月21日早上10時許，珠寶公司職員顧兆安及Shankar Ketan Vallabhbhai攜着載有現金和銀行支票的背包，行經鶴園東街與紅磡道交界時，遭其中一名劫匪用刀從後斬傷腳部，並搶去款項。
控方續指，涉案三名男劫匪佩戴口罩行事，當中兩人手持長刀。案發後，有同黨駕駛一輛早前被竊取的私家車接載他們，劫匪在車上更換衣服，再轉乘港鐵逃離。警方檢取從行兇長刀和車上檢取指模和DNA，控方以案中劫匪Sahil Kumar的供辭指證被告為本案主腦，事件早有預謀和精心策劃。