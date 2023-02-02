醫管局高層涉超市偷竊案　莊慧敏稱無意盜竊惟錄口供時遭警誤導 (18:50)

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於去年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。

控方指莊慧敏在警誡下承認「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」，辯方則反對招認口供及後來的錄影會面呈堂。

莊慧敏出庭作供，稱案發當日曾向警員自稱「無意」偷竊，惟警員明言是否有意圖犯案並無分別，「總之啲嘢冇畀到錢離開現場就係偷」，故莊認定自己已犯法，「佢哋（警員）每日都處理呢啲案件，佢咁講應該係事實」。抵達警署後，警員稱控罪不會留案底，建議兩人配合警方，錄完口供便可聯絡家人及離開。莊遂配合警員，錄口供承認因「一時貪心」偷竊食物。

控方盤問時質疑，莊慧敏簽署口供紙時，應發現最終的口供「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」與她上述供稱「一時貪心」的口供不一致，莊確認她有「䁽過」該口供，但她為配合警方，「相信佢（警員）做嘢，佢叫我簽咪簽」。控方再質疑她沒有糾正口供，是因她確實向警員如此說，莊否認，重申「我真係諗住簽完名就走，我唔會話你寫錯㗎喎」。