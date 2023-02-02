商人玩滑翔傘亡　遺孀盼當局善用科技改善搜救工作 (18:32)

事主鍾旭華於2018年7月22日失蹤，同月27日被尋回遺體。死因庭共傳召了14名證人。事主遺孀陳利珊向所有有份參與搜救行動的人士致謝，指被人性的光輝打動，但過程中亦有「難過激氣」的時候。陳提及丈夫飛行時突然遇上強風，並於64秒內緊急降落8次試圖脫險，展現頑強的一面，令她敬佩，無奈最終不幸離世，難敵大自然的威力。

陳憶述丈夫曾跟自己說過「喺邊度跌底就喺邊度企返起身」，強調意外已發生，無人可改變，但她並非想追究責任，而是希望相關持份者從錯誤中學習。她舉例，以手機訊號鎖定失蹤人士的方法在多年前或許見效，惟未能與時並進。她相信搜救隊應積極地應用科技並制定策略，同時各部門應成立特別小組嚴格分工，相互之間加強溝通。

陳提到事件中有人員的工作態度令人難受，認為心態是根本問題，「人好容易留在舒適圈」。她引述電影對白「能力越大，責任越大」，又言「有機會活著就更加應該珍惜，live life to the fullest.」陳最後表示「行到今日唔容易，我唔勇敢，只係堅持，唔係難就等於唔做，做咗唔得都無悔」。何官向陪審團提供「死於意外」及「死因存疑」2個選項，稱若陪審團要作出建議，可循滑翔傘運動規管、搜救過程及事後調查3方面考慮。