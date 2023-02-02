Hello Hong Kong｜政府曾以逾4000萬聘公關訂宣傳策略　旅發局稱今次宣傳有參考 (18:28)

政府於2020年6月與Consulum簽訂為期1年的「香港重新出發」公關服務合約，並最終向Consulum繳付570萬美元（約4400萬港元）。政府曾解釋，本港經歷社會動蕩及新冠疫情後，冀委聘Consulum協助特區政府針對主要海外市場，訂定全球公關宣傳策略，並指Consulum在危機管理、推廣城市品牌、數據分析、國際市場推廣等不同領域均具備專業知識，合約期內負責本地及國際基線研究，了解主要市場對香港的觀感，Consulum亦制定和提交傳訊策略、宣傳信息、市場推廣和廣告宣傳策略，以及廣告宣傳品。

政府引述當時研究結果得出一個核心宣傳信息—「香港是全球唯一一個城市，既提供安全及充滿活力的營商環境、又具備大都會的多姿多采生活模式，且能直通內地市場」，政府亦曾稱新聞處將分階段推行相關宣傳計劃。據公關界媒體「PRvoke media」報道，Consulum曾於2020年5月於香港設立辦事處，惟一年半後關閉本港辦事處。