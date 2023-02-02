申訴專員調查揭太平紳士巡查安排缺失　院所未通報到訪　沒交代可單獨會見 (16:48)

公署調查發現，懲教署、入境處、醫管局和社署各自擬備專屬的核對表，列出太平紳士在巡視院所時可特別注意的事項，但在實際運作上，該些注意事項卻未必會在太平紳士巡視時獲評核。調查又發現，現時所有部門及機構採用的「太平紳士巡視記錄」設計，並非與核對表上的注意事項掛鈎，未能便利太平紳士對院所作全面評核及記錄。

申訴專員趙慧賢表示，太平紳士巡視計劃的運作大致暢順，但仍有改善之處。公署建議各部門及機構，於巡視當日或一周內，向巡視的太平紳士提供暫時離開院所人士名單，協助太平紳士了解是否已見到所有院所人士，以及監察是否有人在連續兩次巡視時，均暫時離開院所。

公署又建議，各部門及機構一同檢視及修訂各自的「太平紳士巡視記錄」樣本，將核對表上的注意事項加入巡視記錄的相關部分；在巡視時如有注意事項並未在院所簡介或沿途講解中向太平紳士說明，院所職員便應主動向太平紳士提供評核該些注意事項所需的資料，以便太平紳士對院所作出全面評核及記錄。