迪士尼招聘日提供600空缺涵前線職位　幼教生憂前景到場應徵 (16:18)

香港迪士尼招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，預計香港通關後的入境旅客會逐步增加，香港迪士尼在2023年亦會推出更多節目，包括下半年會有新園區開幕，樂園需增加人手提供更好服務，故舉行招聘會，希望可增加600名員工，職位涵蓋主題樂園賓客服務、酒店服務、餐廳、商店，以及維修、保安、清潔等，以基層職位為主。

他指，無需工作經驗的初級職位月薪連基本津貼約為1.5萬至2萬元，特別工作經驗或技術工種則按經驗有調整，樂園亦會提供一系列福利，包括內部培訓、進修津貼等。至於樂園否增加開放日子，鄭說會視乎旅客需求調整。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭指，香港迪士尼是疫後本港旅遊業復常的其中一個重要支柱，而工作人員正是香港迪士尼成功為賓客創造奇妙時刻的關鍵。他指今次大規模招聘會是嶄新機會，讓樂園接觸有潛質的人才，期望啟發求職者對加入香港迪士尼的興趣。

應徵者鄭小姐表示，目前就讀幼兒教育，喜歡與小朋友相處，希望工作的自由度高，但幼稚園教師有很多行政工作在迪士尼工作會遇到很多小朋友，本身亦喜歡到迪士尼遊玩，「喺呢個充滿童話嘅環境，工作都會開心啲」。她說由於今年即將畢業，打算應徵全職前線崗位。

鄭小姐的同學伍小姐表示理想的月薪是1.5萬元或以上，又說從新聞得知很多幼稚園因疫情而倒閉，擔心成功應徵幼師的機會不大，故轉攻其他行業，「為自己未來諗多啲出路，唔會框死淨係做幼教老師」。