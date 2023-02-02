Hello Hong Kong｜億元宣傳今啟動冀吸旅客　派50萬免費機票東南亞先受惠 (17:00)

機管局行政總裁林天福指，活動由3月1日開始，為期約6個月，大部分機票將由3間本地航空公司，即國泰、香港快運及香港航空，在境外主要市場以抽獎、遊戲、買一送一等形式贈送，亦有部分會由旅遊業界、政府部門送出。他稱，會先於泰國、菲律賓、印尼、新加坡等疫情前最多訪港旅客的東南亞市場推出活動，其後亦會於東北亞、內地等地贈送機票。林天福稱，當局預料本港航空業於未來6至9個月最需幫助，估計計劃將帶來約150萬名入境旅客，佔3月至9月客流量約10%。

林天福亦透露，機管局將會於暑假時向本港及大灣區居民各送出8萬張機票，希望市民可一同感受計劃帶來的歡樂。他指，暑假是出遊旺季，相信市民會歡迎措施。

新冠疫情爆發初期重創本地航空及旅遊業，機管局於2020年4月推出20億元紓緩措施，包括向本地航空公司購買50萬張機票。

另外，全港有逾1.6萬間商店將提供旅客優惠，當局亦將派出100萬份「香港有禮-旅客消費優惠券」，每份價值至少港幣100元。訪港旅客可憑券在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲零售、商戶及景點兌換獎賞。優惠券將由今日下午5時起、在4個旅發局旅客諮詢中心派發。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，希望藉此表達對旅客的熱烈歡迎，及豐富他們來港的體驗。

旅遊發展局總幹事程鼎一指，整個宣傳計劃初步投資1億，主要為旅發局的宣傳開支，包括拍攝影片、到外國參展、邀請海外媒體來港體驗等費用，不涉及派發機票的費用。他稱，香港已有一段時間未向旅客開放，「我哋都明白，香港係屬於最後一個地方重啟旅遊」，故需向海外清楚傳遞「香港旅遊已重啟」的信息。

財政司長陳茂波就說，不少海外人士因疫情3年來很少來港，不了解香港現時檢疫、經濟措施等，認為有需要透過派機票等活動增加香港吸引力，令旅客主動、開心地來港，在港旅遊時亦可多消費，帶動本港經濟。

另外，旅發局邀請海外知名人士、藝人拍攝影片宣傳香港，如韓國巨星Rain、泰國影視明星Nokky Merszei、巴西名廚Rafa Gil；特首李家超、商界領䄂、藝人郭富城、陳慧琳及鄭秀文亦拍攝多條宣傳片段，旅發局預料影片會於全球超過3000個平台、社交媒體上播放，預期覆蓋2億人次。