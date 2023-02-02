平機會稱未接診所拒診新冠病人投訴　醫衛局：暫無發現異常情况 (15:15)

朱敏健於港台《千禧年代》稱，自本周初撤銷隔離令後，平機會未收到有關新冠病人被拒絕診症的投訴。他提醒如服務提供者基於顧客殘疾或疾病，如感染新冠病毒，而「一刀切」拒絕提供服務，則或觸犯《殘疾歧視條例》，除非有合理和必要的理由。

至於何謂合理和必要，朱敏健稱，心臟科或骨科等專科診所拒絕診治新冠病人算為較強烈的理由，其他診所若因員工感染、環境設備而不收症，則要視乎有否其他替代防疫措施，而缺乏口服藥則不足以作為理由，因有醫學意見認為病情輕微者未必需要服用口服藥，不能一刀切拒絕治療。

被問到如私家醫生向新冠病人收取較昂貴診金是否涉歧視，朱敏健稱要視乎理由，相信如因藥物成本等實際理由收更貴是合理。

醫衛局回覆稱，衛生署有因應個別個案或報道，了解私家醫生診治新冠患者安排，暫時沒有發現異常情况，並會繼續與私家醫院和醫生業界保持溝通，確保新冠患者可獲適切治療。醫衛局稱，政府一直向向私家醫生免費提供口服藥，將繼續監察有關藥物使用情况，包括私醫輸入的藥物處方紀錄，當局會繼續採取適當措施，並在有需要時與私醫跟進有關個案。