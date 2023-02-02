理大衝突19人否認妨礙司法公正　其中4人認暴動1人認危駕 (14:37)

本宗區域法院案件，今移師至西九龍法院審理。19名被告為何英傑、林斌、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、黃筠喬、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言和陳宇晴。19人均否認意圖妨礙司法公正罪；林斌、陳俊鋒、利文熙和陳宇晴在庭上承認暴動罪，陳鎮洋則承認危險駕駛罪。

由於控辯雙方需時準備暴動罪的控方案情，法官王詩麗押後至明日（3日）處理。針對危駕罪的案情指，警方2019年11月18日晚上於理大外的天橋採取行動，警員要求陳鎮洋停下輕型貨車，惟陳沒有停車，並試圖倒車逃走，險些撞向警員。警員隨即拔槍警告，涉事貨車撞到另一私家車才停下。

有辯方大律師投訴，於本案開審前兩日才收到控方就Telegram信息等呈交的專家報告，「唔知點解突然送份report過嚟」，辯方將爭議相關信息的呈堂性。法官王詩麗一度關注，暴動罪的控罪詳情列明事發於理大，為何部分呈堂截圖涉及連接理大的天橋。控方回應指，發生暴動的天橋為理大結構的一部分，屬理大範圍之內。