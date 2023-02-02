簡約公屋｜何永賢稱無意改啟德選址　發展局承諾七年後釋出地皮 (14:48)

何永賢於商台節目中指，簡約公屋覓地過程由發展局負責，當局已考慮不同選址，現時8個選址已是「最好嘅選擇」。至於啟德CBD2發展及簡約公屋「退場期」，何永賢強調，啟德用地長期用途規劃不變，但啟德發展分期分段，擬建簡約公屋的土地現正用作停泊巴士，在社會有迫切房屋需要下，認為要善用土地的短期用途，用作興建簡約公屋，「當長遠用途出現，會將用地歸還」。發展局其後於社交平台發文指，考慮到啟德整體規劃，會以2年建築期、5年使用期為指標，屆滿後會釋出用地，並按原有規劃意向落實發展。發展局又強調，興建簡約公屋不會改變啟德世運道用地的法定規劃用途，或政府日後落實該用途的目標。

發展局又指，連同正在興建或已獲批的項目，九龍東約有400萬平方米商業樓面面積，與中環核心商業區相若；而撇除世運道用地，區內仍有多幅商業用地未推出，故於世運道建簡約公屋，對啟德及九龍東的發展定位並無影響。

楊永杰改稱未定是否偕官視察

立法會議員楊永杰早前向警方申請集會反對在啟德興建簡約公屋，昨撤回集會申請，稱房屋局長何永賢主動邀請他商談，雙方將考察另外兩個由楊永杰建議的九龍區選址。政府消息人士向本報澄清，官員「現時無計劃到啟德以外地方考察」。楊永杰就於港台節目指，已確定周日會與何永賢會面，惟未決定見面時間及行程等細節。至於雙方會否一同視察由楊永杰提出的兩個九龍區選址，他指要視乎何永賢是否有時間，「時間唔允許都唔影響嘅，我哋基本上帶埋地圖去介紹 。」

他又形容何永賢有誠意，相信會面中可直接反映當區居民意見，「策略上更加適當」，故撤回集會申請。楊永杰重申，希望當局清楚交代啟德簡約公屋的退場時間，亦要確保啟德第二個核心商業區（CBD 2）不變形、不走樣，並完善區內交通配套。他稱，如當局能釋除疑慮，會選擇「無奈接受」；但若未能清楚交代居民關注事項，就會在下周立法會工務小組委員會上投反對票。

對於楊永杰曾指將偕何永賢視察其他區內地皮，何永賢則稱樂意與楊永杰會面，要再商討見面形式。

卓永興：何苦糾結造價

政務司副司長卓永興亦於社交平台提及簡約公屋爭議，指雖然政府有充分理據，但「誰也說服不了誰，無意逐一作出辯駁」。他認為最重要是要盡早拯救住在劏房的市民於水火之中，又指既然政府認為財政上負擔得起，亦無被人濫用之嫌，也只是有時限的「權宜之策」，「何苦還要糾結於簡約公屋的造價比過渡性房屋的為高的問題呢？！」

卓永興亦指，曾經歷過對入住公共房屋的日夜渴求，未經歷過那種煎熬的人難以體會，甚至沒有道德力量反對政府改善基層市民住房問題的政策和計劃。