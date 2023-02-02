簡約公屋｜何永賢稱啟德難得無意再改選址　楊永杰改稱未定是否偕官視察其他地皮 (10:40)

何永賢於商台節目中指，簡約公屋覓地過程由發展局負責，當局已考慮不同選址，現時8個選址已是「最好嘅選擇」。她又稱樂意與楊永杰會面，要再商討見面形式。

楊永杰就於港台節目指，已確定周日會與何永賢會面，惟未決定見面時間及行程等細節。至於雙方會否一同視察由楊永杰提出的兩個九龍區選址，他指要視乎何永賢是否有時間，「時間唔允許都唔影響嘅，我哋基本上帶埋地圖去介紹 。」

他又形容何永賢有誠意，相信會面中可直接反映當區居民意見，「策略上更加適當」，故撤回集會申請。楊永杰重申，希望當局清楚交代啟德簡約公屋的退場時間，亦要確保啟德第二個核心商業區（CBD 2）不變形、不走樣，並完善區內交通配套。他稱，如當局能釋除疑慮，會選擇「無奈接受」；但若未能清楚交代居民關注事項，就會在下周立法會工務小組委員會上投反對票。