羅湖商業城商戶通告：2月6日全面通關 港鐵：適時調整車務安排服務乘客 (21:00)

港鐵表示公司會繼續全力配合政府，適時調整車務安排服務乘客，確保各過境鐵路服務全面復通兩地連繫。

政府發言人回覆查詢指，由政務司長領導的「通關事務協調組」一直與內地有關單位緊密溝通及協調，以確保香港與內地通關過程順暢、安全，而且隨時作出應變及調整。當局的目標是盡快與內地實現全面通關，並與內地相關單位在春節期間保持緊密聯繫，進展積極和正面。政府有信心很快就會達成全面通關，期望很快將好消息公布，包括取消核酸檢測要求、增加開放口岸數目，以及取消人數安排等。

該份羅湖商業城物業管理公司今日向商戶發出的通告， 內文提到2月6日全面通關，屆時出境旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓出境香港，客流會從聯檢樓地面入境深圳，提醒商戶利用最近幾天盡快整理及配備貨物，又強調「通關首日，大家必須開門營業！」。