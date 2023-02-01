發展局否認人工島項目「鬼祟」諮詢稱感莫名其妙　張欣宇批諮詢方式違合理期望 (19:18)

發展局昨於社交平台發文指，就早前有評論指局方就交椅洲人工島項目「鬼祟」展開公眾諮詢，及沒有提供渠道予公眾提交意見，對此感到莫名其妙。該局稱，有關評論「似乎把人工島項目的專題網站視為公眾唯一表達意見的渠道，認為是過於狹隘的看法」，又指現今資訊發達、市民除透過該網站表達意見外，亦可如常以電郵、郵寄或傳真遞交意見。

張欣宇今於社交平台回應發展局指，不論稱呼為「公眾諮詢」或「公眾參與」，在推動大型基建項目時充分收集公眾意見，屬香港多年來的傳統。他認為人工島項目作為千億工程，市民對諮詢模式、資訊深度，和參與廣度，仍有合理期望和要求。

他又以同在去年12月正式公布的「三鐵三路」研究作為比較，「三鐵三路」項目公布的當天，相關網站即同步上線，並清晰提供專門的意見收集渠道。惟人工島項目卻是在首次公布方案後的近一個月，才設專門的意見收集表格。同時，他稱「三鐵三路」研究延續過往傳統，除諮詢議會、團體和法定機構，也會舉辦公眾論壇，讓普通公眾也能直接參與到現場的意見表達之中，但人工島的各項文件和網站，似乎均未提及會舉辦公眾論壇。

綠色和平資深項目主任陳可淳回應指，發展局寧願於社交平台發文表示對評論感「莫名其妙」，亦不願在社交平台發文告知大眾已推出專題網站，認為該局做法奇怪。她續指，局方對未有主動公告已展開公眾諮詢一事避而不談，認為局方試圖模糊市民視線，同時亦未有設公開論壇讓公眾參與，令市民表達意見的渠道較以往更少。