新蒲崗三級火工廈解封　文儀用品店存貨付諸一炬　錄音室器材浸壞 (17:30)

起火單位為工廈9樓一個電子零件廠，單位內牆壁及天花均被燒至焦黑，鐵架變形，有橙色鐵枝疑作加固之用，現場器材傳出「嘟、嘟」聲音。起火單位旁的文儀用品公司單位亦被波及，貨物付諸一炬，單位形同廢墟，僅雪櫃及木枱勉強可辨。受影響單位門外貼有消防處告示，稱對火警令單位受損感抱歉。

由於現場供電尚未恢復，大部分樓層一片漆黑，工人要戴上頭燈工作，並稱要先以水泥阻止積水由起火樓層滲至其他樓層，才可開始搶修電力。

在工廈2樓開設錄音室的蔡先生表示，兩周前才租用單位並花約30萬裝修，沒料到即遇上火警，單位內水浸約一呎高，清理出近20多桶水，浸濕結他、咪高峰、相機鏡頭、電線等器材，估計損失十多萬，至少一個月才可重新經營。

同層經營畫室的楊先生則說，至少兩周無法為學生上課，收入減一半，地氈亦要報銷。火警在當日清晨5時許發生，楊先生稱，他7時許仍可回畫室工作，其後才有消防拍門了解是否報案人，20分鐘後再有警員要求離開，沒料火警持續長時間。他稱，自2008年起租用單位，印象中疫情後沒再試警鐘。

女兒經營鋼琴教室的張先生指，單位内的地氈、儲物櫃等全部濕透，但由於大廈電力未完成搶修，故暫時未知實質損失。據他了解，至少本周仍未能恢復供電。

消防處回覆本報查詢指，除了發現該大廈的火警警報系統未能正常運作之外，未有發現其他消防裝置或設備有失效的情況。火警成因仍在調查中。