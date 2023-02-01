社署男職員涉非禮兼襲擊前女友罪脫　官指被告行為可疑籲謹慎尊重 (16:22)

X在屏風下供稱，案發時她已和被告傅嘉豪（案發時47歲）已分手約兩個月，分手當天更要報警，惟被告期間不時主動聯絡她。2022年5月13日晚上6時，她下班沿司徒拔道向銅鑼灣方向行走，突遭被告從後攬着她上身，觸摸到她的胸部。4、5秒後她轉身推開被告並準備離開之際，被告突向她下跪，捉着她的小腿，哀求「俾多次機會」。

X沒有理會，繼續向前走時，被告站起身，情緒激動地稱：「我要一次機會」、「會自殺」等，X感到大驚，擔心被告會推她落山，叫了數聲「救命」，惟被告繼續跟隨X至銅鑼灣禮頓道，X此時大叫並表示會報警，被告才離開。直至5月24日X因被告租用她上層單位，才決定就襲擊事件報警。

裁判官王證瑜裁決時表示，因X曾向女警錄取口供稱，遭被告「揸」胸一至兩秒，與庭上說法不一致，加上5月24日報警時又無講述本案所發生的事，故在疑點歸於被告下，裁定被告兩罪不成立。王官在裁決後拒絕辯方訟費申請，並指被告今次脫罪只屬幸運，他當日跟蹤事主行為，法庭認為不當。