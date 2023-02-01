六旬婦獨留家檢疫時倒斃　歐家榮稱死者無病徵可自理故未優先處理 (16:17)

事主呂淑嫻終年62歲。2020年12月9日，死者同居女兒確診感染新冠病毒，即日前往隔離營。傳染病處護士向死者女兒了解，得知死者有糖尿病及高血壓、沒有進行新冠病毒檢測、沒有病徵，以及有自理能力。

歐家榮供稱，確診者的同住家人必定被識別為密切接觸者。護士按標準問題查詢，如果密切接觸者表示有病徵，會列作懷疑個案，經醫管局安排入隔離病房；若密切接觸者無病徵，但表示有長期病，護士需要關注他是否有自理能力，因缺乏自理能力者不適合入檢疫中心，同樣會送交醫院。至於長期病患者會否再區分，例如糖尿病患者是服藥或注射胰島素，歐稱無相關指引。

歐續指，部分牽涉群組爆發、出現傳播鏈的個案可以優先處理。由於當時死者無病徵、情况穩定及有自理能力，故應等待進入檢疫中心。歐又指，2020年12月未有新冠疫苗接種，直至翌年2月才出現。根據醫學數據，未打針及有長期病的60歲以上人士，入院後死亡率逾一成。