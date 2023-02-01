劉澤星信鄧桂思案不影響醫科生初心 (14:38)

料港大醫學院新大樓明年動工

港大醫學院擬於薄扶林沙宣道興建新教學大樓，港大醫學院發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城透露，初步估計成本涉逾10億元，有關款項已於過去《財政預算案》預留。港大醫學院原擬新大樓於今年夏季動工，陳稱工程須延遲半年至9個月，至今年底至明年初才向立法會再度申請撥款，預料明年動工，2027/28學年啟用。被問到延期原因，他解釋由於擴建計劃複雜、涉及款項相當多，需經不同部門審批，亦要配合立法會會期，強調延遲動工日期不涉任何阻滯或困難。

陳應城表示，在諮詢周邊居民意見後，正構思在新大樓設置便捷通道及電梯，連接域多利道及薄扶林道，開放予公眾使用，做法類似港大本部連接港鐵站的電梯。

陳應城稱，現時瑪麗醫院沒有足夠空間予臨牀教學用途，新大樓主要讓高年級內外全科醫科生使用，因他們臨牀學習時間較多，有助讓他們課後檢討和討論，大樓亦設科研設施如幹細胞實驗室。