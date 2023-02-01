童樂居案45歲幼兒工作員否認虐兒　自辯稱抓雙腳屬「伸展運動」助入眠 (13:46)

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，她否認於2021年12月14日，在童樂居故意襲擊兩歲的男童B。庭上播放的閉路電視片段顯示，案發日晚上8時半，被告按住躺在床上的B，抓着其雙腳，逐一壓向他的臉部。

控方應辯方要求傳召童樂居前院長崔惠英，辯方呈上被告的職效評核報告，崔確認報告由她撰寫，當時評核被告「愛錫幼兒」，遇上幼兒不服從時能「剛柔並重地處理」，表現屬5分的「良好」級別。

被告出庭自辯，她供稱B一歲時入學，4個月後升班到她負責的組別，並獲分配為她的「官契」，被告作為B的「官媽」須每兩個月評核他的體能、社交等表現。她會花工餘時間與他玩耍及訓練，亦喜歡與B玩耍，認為他開朗活潑，「我見佢嘅時間，佢笑多過鬧情緒」。

案發時被告值勤，她觀察B在床上郁動，未能入眠，故首先將他移回床的中央位置，以免他撞向床框，並捉其雙腳，逐一向他的臉部伸展。至於B為何數度舉起手，被告相信他是根據平日教導，伸展時扶住腳，被告又指出片段顯示B吸吮手指，屬放鬆的表現。

辯方問及B是否有能力表達不適，被告稱「佢識得講痛呀、唔好」，而她照顧B時觀察他柔軟度高，能做出近似一字馬動作，故相信他能承受案發時的伸展活動；此外她曾進修學習為幼兒伸展，有助幼兒放鬆肌肉及情緒，「會冇咁扭計」及有助入眠。