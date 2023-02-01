孔繁毅撐獨立調查免盲點　劉澤星同意設委員會檢討 (12:54)

孔繁毅今早於港台節目《千禧年代》中表示，獨立調查委員會較客觀，可宏觀檢視本港抗疫工作，亦可比較外國及國內做法，指出本港做得不足之處。他稱政府內部調查或有盲點，未必可指出各部門及不同持分者交接合作上的問題。他重申，成立獨立委員會非為向官員問責，而是檢視抗疫工作，包括檢測追蹤、患者入院過程、公立醫院病床及人手編排等。

作為政府專家顧問，抗疫過程中曾向當局提出不少意見，孔繁毅說，雖然專家一直與政府密切溝通，但卻未能回顧過去3年做得不足的地方，故有需要作大型檢討，建議可邀請海內外專家參與，亦可邀請不同持分者，如安老院舍、私家檢測中心及政府部門等。

劉澤星早前已表明支持檢討抗疫工作，他今早指出仍要時間思考檢討方式，他同意設立委員會處理。劉澤星認為，經歷新冠疫情「這麼大件事」一定要檢討，尤其基層醫療系統、疫苗接種推廣工作、針對長者照顧的措施等。