孔繁毅撐獨立調查免盲點　劉澤星同意設委員會檢討 (12:54)

特首李家超昨主動表明不同意就抗疫工作獨立調查，指政府已不斷總結經驗和改善措施。不過有政府專家顧問持不同意見，港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅支持成立獨立調查委員會，認為結果更有公信力；另一專家顧問、港大醫學院長劉澤星重申認同須作檢討，但檢討模式仍要考慮。
孔繁毅今早於港台節目《千禧年代》中表示，獨立調查委員會較客觀，可宏觀檢視本港抗疫工作，亦可比較外國及國內做法，指出本港做得不足之處。他稱政府內部調查或有盲點，未必可指出各部門及不同持分者交接合作上的問題。他重申，成立獨立委員會非為向官員問責，而是檢視抗疫工作，包括檢測追蹤、患者入院過程、公立醫院病床及人手編排等。
作為政府專家顧問，抗疫過程中曾向當局提出不少意見，孔繁毅說，雖然專家一直與政府密切溝通，但卻未能回顧過去3年做得不足的地方，故有需要作大型檢討，建議可邀請海內外專家參與，亦可邀請不同持分者，如安老院舍、私家檢測中心及政府部門等。
劉澤星早前已表明支持檢討抗疫工作，他今早指出仍要時間思考檢討方式，他同意設立委員會處理。劉澤星認為，經歷新冠疫情「這麼大件事」一定要檢討，尤其基層醫療系統、疫苗接種推廣工作、針對長者照顧的措施等。