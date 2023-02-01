BNO「5+1」實行兩年批逾14萬申請　英方讚移英港人貢獻各行各業 (12:28)

鄭偉祺讚揚移英港人貢獻英國社會及經濟，提及有港人於當地各行各業服務，例如英國國民保健服務（NHS）、協助阿富汗及烏克蘭難民、成為教師等，亦引述有港人形容移英有如回家，稱「為他們選擇英國為家園感到榮幸」。

鄭偉祺指移英港人享有與英國人同樣的自由，英國會繼續肩負對香港的道德及歷史承諾，並已於去年擴展「5+1」的涵蓋範圍，至1997年後出生、父母其中一方持BNO簽證的港人。他歡迎更多合資格港人未來數年繼續移英。