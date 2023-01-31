深水埗「棚仔」最後一日 檔主不捨 (19:54)

今午5時，約10名食環署人員到場進行清場行動，呼籲檔戶盡快離場，有檔主用手推車將餘下布料運走。在「棚仔」設攤約40年的蘇伯表示，對於「棚仔」關閉感不捨，稱「始於有感情」，但無奈自己年紀大，加上新址租金較貴，故不會搬遷。他指檔內還有二十多匹布料，但仍未想好如何處理，「咁多布唔要又好心痛」。就讀舞台服務設計的學生今日亦有到場送別「棚仔」，他表示因課程需要，故經常到「棚仔」選取布料製作衣服，又稱「好多布料得呢度先搵到」，對於「棚仔」關閉感可惜，指會選購到最後一刻。

何先生一家在「棚仔」布市場經營逾40年，他們在通州街臨時街市租用第一、二座共3個舖位，何太表示因捨不得熟客，加上對布料充滿感情，「對咗40多年，點都唔捨得」，故新址租金貴但仍會經營。但她對搬遷後銷情沒有太大信心，指政府對新址宣傳不足，期望政府日後可多宣傳。

食環署表示，「棚仔」布市場內有49個合資格經營者中，有33戶選擇離場，16戶遷往通州街臨時街市租用第一至三座。