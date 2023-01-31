5人灣仔衝突暴動罪脫　律政司上訴稱被告「企圖暴動」遇官質疑 (17:42)

上訴方是律政司，5名答辯人為17歲男學生、李安翹（19歲）、蘇雅賢（23歲）、謝兆雄（24歲）及陳樂燊（28歲），5人暴動罪名不成立，使用蒙面物品罪則罪成，分別判處240小時社會服務令、更生中心及10周監禁。

上訴案今於區院提訊，由原審暫委法官高偉雄處理律政司呈交的上訴議題。律政司爭議高官沒有考慮即使暴動罪脫，仍可裁斷他們企圖參與暴動，判「企圖暴動」罪成。答辯方則反駁，律政司在原審時不曾提出「企圖暴動」的交替控罪或修改控罪，亦沒有邀請法庭考慮各人是否企圖犯案，加上控罪已列出暴動地點，不可能指控被告身處暴動現場而企圖參與。

高官則同意，「企圖犯罪」用於指控被告未及到場犯案，故本案只能判斷被告在場是否參與暴動。他又確認原審時律政司不曾提出「企圖暴動」罪，故他無責任考慮；律政司回應，根據《刑事罪行條例》159G條，控方毋須加控或改控「企圖」控罪，而據相關案例，即使原審法官無犯錯，亦應持開放態度考慮上訴議題。

律政司另爭議法官錯誤推論17歲男學生沒有擲汽油彈。答辯方則指出律政司以案件呈述方式上訴，不可推翻原審法官對案情的裁斷，質疑律政司聲稱不爭議案中事實，卻「旁敲側擊」地挑戰案情。