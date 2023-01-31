六旬婦獨自留家檢疫時倒斃　衛生署認遲兩日聯絡事主　稱因處理社區撤離 (16:11)

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。衛生署行政主任蘇暐琁供稱，防護中心醫生發出檢疫令後，專責小組會先將資料輸入電腦，然後通知密切接觸者，並安排車輛接送他們往檢疫中心。專責小組分成早晚兩更，每更有6至8名職員負責聯絡密切接觸者。正常工作量下，檢疫令可即日處理，每天可處理約200宗個案。

蘇續指，死者檢疫令於2020年12月9日發出，由於文件積累，延至12月11日才將資料輸入電腦，等待跟進。專責小組於12月13日及15日分別致電死者，但未能聯絡，其後從新聞及傳媒查詢下，才確認個案失聯的原因是死者已過世。

蘇形容，「12月一下子有好多撤離行動」，專責小組於12月9日、10日至11日，分別處理葵盛西邨和麗晶花園的撤離行動。加上，12月9日至13日期間，每天分別有167、245、289、279及352宗等待處理個案，而居家等候檢疫人士因為較低傳播風險，故撤離行動會較優先處理。