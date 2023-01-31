行會通過天星小輪加價　成人票價加至5元至6.5元 (18:19)

天星小輪旗下兩條專營航線包括「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」。加價後，中環來往尖沙咀單程成人票價，平日上層將由3.2元增至5元、下層由2.6元增加4元，周末及公眾假期上層由4.2元增至6.5元、下層由3.6元加至5.6元。

政府向立法會解釋，由於考慮天星小輪的財務狀況，認為有迫切需要調整天星小輪的票價，但天星小輪建議加價1.8至4.2元的加幅過高，指今次批出的加幅屬公眾接受程度與天星小輪的財務可行性兩者之間的平衡。

政府亦同時批准天星小輪以長者優惠票價取代現行的長者免費乘船優惠。政府認為，在二元優惠計劃下，合資格長者乘坐天星小輪每程只須繳付2元，天星小輪亦可獲政府發還優惠票價與2元之間的差額，有助天星小輪與其他公共交通營辦商的做法看齊，並改善長遠財務狀況，認為申請有理可據故批准。

天星小輪去年2月向政府提交加價申請，擬加價一倍，政府曾指加幅不低，會作適當平衡。天星小輪對上一次加價為2021年2月9日，當時兩航線獲批每程票價加3毫至5毫。