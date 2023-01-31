兩名區議會選舉落敗候選人認無提交選舉申報書 (13:50)

兩名被告分別為胡健南，44歲，公司秘書；及王鑑賢，38歲，均獲准保釋候判，裁判官待索取兩人的社會服務令報告。辯方求情時時指，2人涉及的選舉開支均只是約5000港元，在事件中均無任何得益和沒有動機干預選舉，亦承諾不會再犯，冀裁判官考慮判處社會服務令。

翻查資料，兩人參選時同樣報稱政治聯繫為「柴聯體育會」，其中參選漁灣區的胡健南獲30票，同區當選人為競逐連任的徐子見；參選環翠區的王鑑賢獲39票，同區當選人為報稱獨立民主派的吳卓燁。

案情透露，2019年區議會選舉於該年11月24日舉行。胡健南及王鑑賢同於當年10月16日遞交提名表格，分別在該選舉東區漁灣選區及環翠選區參選；胡健南同時為王鑑賢的選舉代理人。

2人沒有按規定2019年12月29日之前向選舉事務處呈交選舉申報書，事件其後轉介廉署調查。二人分別於同年向高院申請，延後提交選舉申報書的命令，但均遭拒絕申請。廉署徵詢律政司法律意見後，上星期落案起訴二人。

案情又透露，二人均承認沒有向選舉事務處提交選舉申報書。胡健南聲稱他以為提交選舉申報書的目的是為申請選舉資助，由於他未能取得足夠票數以申請選舉資助，因而沒有提交選舉申報書。王鑑賢則聲稱不知道有關規定，並把所有選舉工程事宜交由選舉代理人胡健南處理。