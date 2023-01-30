馬鞍山男子天秤墮亡　警列自殺案 (23:08)

承建商金門建築回覆指，對於有工人從塔式起重機墮下事件表示關注，並對死者家屬致以深切慰問，已配合執法機構展開調查；據初步資料顯示，事件與地盤工作及運作無關。

今午（30日）5時，警方接獲報案，指馬鞍山彩沙街一個建築地盤有人從天秤墮下。消防接報到場，發現墮下男子受傷昏迷，被困在一楝興建中大廈的2樓平台，其身旁滿布鋼筋及棚架竹支，消防利用工具為墮下男子解困，花約1.5小時將他救出並放在山兜，即場為其作初步治理。地盤其後利用天秤將山兜吊到地面安全位置，由救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。據了解，有工人見到該男子攀上天秤，從約25米高處墮下。其身分及墮下原因仍有待警方深入調查，案件暫列有人從高處墮下處理。

涉事地盤為建築中的城市大學學生宿舍項目。根據城大網頁顯示，城大位於馬鞍山白石的第5期學生宿舍項目於2022年3月14日正式動土，預計於2026年第二季竣工。白石學生宿舍設有6棟大樓，合共提供120個單人房間及1024個雙人房，預計屆時將為城大本科生及研究生提供逾2000個宿位。

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