母女因染疫分開隔離　病母獨留家中瘁死　女兒稱當局從無跟進 (18:18)

死者呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。死者女兒趙海鈴供稱，死者早年已與丈夫分居，只有她與死者同住。死者患有糖尿病、高膽固醇和腎病，每天須注射胰島素、降膽固醇等藥物，腎病亦引致她腿部不便，要扶拐杖出入。

趙又指，她於2020年12月8日確診新冠病毒，翌日獲送到亞博接受隔離，其母當時列為密切接觸者，不可外出，惟沒有職員收集死者的唾液樣本。至12月10日，趙早晚都有致電死者，當時其母已透露感到不適，出現流鼻水、頭痛等病徵，並已服藥，同時稱沒有職員聯絡她，當晚是母女最後一次對話。12月11日，趙再早晚致電死者，但都無人接聽，令她感到緊張。翌日她接到親屬致電，指死者屋內傳出電視聲，但無人應門，遂允許親屬代為報警及破門進屋。最終發現死者倒斃家中。

威爾斯親王醫院內科女醫生Ozaki Risa供稱，死者早於2005年因糖尿病及高血壓而求診，直至2020年3月死者血糖度數達標，血壓及胰島素狀况良好，院方處方口服及注射胰島素。醫生指，若病人停藥兼患其他病症，如新冠肺炎，有較高機率昏迷，或有機會出現併發症；若注射胰島素後沒有進食，病人有機會血糖過低，嚴重可致昏迷。