涉染疫後多次到吉野家、美心MX及乘港鐵　男子被控12罪表證成立 (17:22)

案發於2022年2月24日至28日，控罪指被告雷寶林自知屬感染2019冠狀病毒的人，藉身處深水埗「吉野家」、汝洲街炯記手撕雞、旺角「美心MX」等和港鐵列車，使其他人蒙受感染的危險。雙方承認事實指，被告於2月24日呈交兩份病毒樣本，一份測試結果呈陰性，另一份呈陽性，惟陽性結果於3月4日才發布。

衞生署衞生防護傳染病處醫生楊偉傑稱，政府於2022年2月26日宣布放寬隔離令，在家隔離的病人若已打兩針疫苗，並在第6、7日連續兩日快速檢測陰性，可以提前結束隔離。被問到快測會否出現「假陽性」情况，楊表示快測有一定準確度，故政府將快測結果納入考慮標準。

拘捕被告的警員李俊鴻表示，被告曾於2月24日，在名為「香港黃色經濟圈」的facebook群組發布吉野家食物照片，並附上帖文，寫上「超過兩年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食湯米，明嘅就明」、「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。此外，被告曾在個人facebook戶口發布快測陽性的照片。