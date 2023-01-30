前區議員文念志涉選舉集會阻差辦公罪成　判240小時社服令 (16:59)

被告文念志（現年32歲，大埔前區議員）否認阻差辦公罪，他另承認無牌管有無線電通訊器具罪。被告碩士畢業，曾任區議員助理和區議員，其後做紮鐵工人，去年因工受傷，被認為不宜判社服令，放取病假至今。

黃官引述報告指，被告表示案發時情緒高漲，非存心犯法，他為導致警員有負面影響感到抱歉，並願意承擔責任。進一步索取的報告則顯示，醫生認為他適合進行社服令；感化官基於被告沒案底及其背景，建議判處社服令。辯方亦望法庭量刑時考慮到控方曾經修改控罪等，檢控過程造成延誤。

黃官判刑時指出，被告在警方要求後退時，與非法集結的示威者距離相當遠，附近有多名警員站在路旁，事件中無人受傷，沒有財物損失。被告當時為了參與集會，其後演變成爭辯和「過分堅持」，雖然有肢體衝突，但不涉及暴力。黃官特別考慮到被告在檢控過程延誤期間飽受精神壓力，需要求醫，遂判社服令。

同案另兩名被告陳振哲（大埔前區議員，50歲）及鄭仲恒（沙田區議員，32歲），較早時各被判240小時社會服務令。