八旬翁法院外送囚車被判違限聚令罰款逾萬元 (16:53)

84歲的被告李果豐，今沒有到庭，由律師代表，承認一項「參與受禁群組聚集」罪，指稱被告於2022年1月5日約下午2時25分至57分，在灣仔區域法院無合法權根或合理辯解的情況下，參與受禁群組聚集。

案情指出，案發時食物及衛生局長行使《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》第4條所賦予的權力，指明在2021年12月23日至2022年1月5日期間，不得在任何公眾地方進行多於4人的聚集。

去年1月5日警方接報指，有人在灣仔區域法院押解車輛的出口位置附近行人路聚集，三名警員到場調查。其中一警員在中環廣場近消防局作觀察，發現有10多名人士聚集，各人相隔不足1.5米，其時被告手持拐杖站在行人接近出口的一方，並用左手高舉一個手電筒，不停搖晃示意。當一輛囚車駛出，聚集人士衝向該囚車，叫喊「手足加油」。

近下午3時，警員表明身份，截停現場16名人士，包括被告，並指他們違反限聚令，將以定額罰款通知書作出票控。被告因沒有繳交罰款，案件押後今日再提訊。