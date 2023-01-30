警覆核後續裁定海綿彈射記者投訴「無法證實」　涉事記者否認曾碰警員 (16:22)

涉事鄭姓記者認為，警方信件指他當時「衝上前用手觸碰一名警務人員的手部」屬陳述失實。涉事記者指，他當時在採訪期間，留意到其中一名警員一度與穿記者反光衣的人有肢體推撞、曾用手推其中一人的手機雲台、有意扯開其防毒面罩，認為行為有不妥，而上前拍攝其行動呼號，為避畫面晃動看不清文字，因此用手指向該警員的「行動呼號卡」，讀出編號，其時警員用手接觸涉事記者前臂，而非記者「衝上前用手觸碰一名警務人員的手部」，故警方指警員因此發射海綿彈難以構成「合理」，發射目的的合理性成疑、亦不符「最低程度武力」原則。

涉事記者亦引用傳媒2019年披露警方的《程序手冊》，指武力使用分為六個等級，「40毫米發射器（反應彈）」即今次事件中的「海綿彈」，屬低殺傷力武器，在應對「暴力攻擊」，即「肢體毆打引致或相當可能引致他人身體受傷」，才應使用，認為警方向行使合法採訪權利的記者發射海綿彈，與警方《程序手冊》不符。

涉事記者又引《警察通例》第39章，「在事發現場的人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」；以及《警察通例》第1章列明《通例》屬強制規定，不遵從者可能須被紀律處分，指涉事警員未有履行《通例》要求。

涉事記者稱，理解警方執法困難，亦不再介懷事件，但他期望向公眾釐清事實，亦冀警方以專業精神服務社會，以嚴守紀律為己任。