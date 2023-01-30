商人玩滑翔傘亡　消防指未即時按坐標搜索因天氣不穩非「嘆慢板」 (15:07)

時任消防特種救援隊支援隊成員李偉明供稱，搜救行動由消防主導，負責實行和制定策略及調派人員，警方則協助收集資訊，再交由消防分析。他指，會根據目擊者、家屬等提供的資訊訂立搜索範圍，同時考慮現場氣流、水流、電訊商提供的發射站信號、事主鍾旭華的飛行經驗和性格等評估可能的墜落點。

李續稱，家屬於7月24日提供事主定位系統最後顯示的位置，以及其Facebook帳戶截圖，至26日晚上8時許，家屬再提供2個坐標，最終救援隊翌日早上10時許出動，下午約1時成功根據坐標於大嶼山南找回事主。

李表示26日晚曾考慮即時派員搜索，然而鑑於天氣不穩定和山勢險峻，相信會造成危險，故晚上10時許開完會商討後，決定延後救援。何官問到，為何得知消息後他不先與警方溝通，便可於翌日直接搜索，不用再請示上級。李回應，每天早上9時搜索人員才集合，且搜索方要考慮2個坐標以外的搜索點，「唔係話呢個可靠啲定嗰個可靠啲」。

何官質疑，搜索方給予人「例行公事」的感覺，開完會才「慢慢」調配人手，「當然唔係話你哋『嘆慢板』，但有冇其他原因唔去咁做？」李其後在追問下解釋，至27日早上雲層才散開，惟沒有就此紀錄下來；他另承認操作上可清晨直接派員，省卻集合和早會等程序。