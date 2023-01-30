理大圍魏救趙案18人被控暴動5人認罪　案情透露有被告受傷後醫院被捕 (15:00)

本宗區域法院案件，今早移師至西九龍裁判法院審理。18名被告為鄧妙小、余柏鏗、何健聰、施銘洋、李卓朗、李永賢、梁健平、翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、周豐德、周家豪、朱梓瑩、洪家穎、黎國文、林煒綸、李傑思和黃添樂。被告何健聰、李卓朗、梁健平、朱梓瑩和黎國文今承認暴動罪，何健聰原本面對的管有物品意圖摧毁財產罪獲法庭存檔；餘下13人不認罪受審。

5名認罪被告承認的案情指，示威者於2019年11月11日起進佔理大。同月18日，市民呼籲於油尖旺一帶組成「戰線」，嘗試營救理大內的人。當晚9時起，示威者在彌敦道向警方投擲汽油彈，警方放催淚彈驅散。其間，有人以雨傘和鐵欄築起陣地堵路，亦持汽油彈衝擊警方防線，導致行車路上火光熊熊，警方某階段須把防線往後移。

案情指，被告李卓朗晚上在彌敦道逃跑被截停，他的頭部流血受傷，送往伊利沙伯醫院治理，翌日在醫院內以暴動罪被警員拘捕。其餘被告何健聰、梁健平、朱梓瑩和黎國文被截停時攜有防毒面具、頭盔、勞工手套和傷口護墊等。