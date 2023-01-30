8人涉金鐘衝突認暴動罪候判 (13:50)

各被告案發時介乎16至25歲，依次為王益利、周俊熙、黃姓學生、韓偉傑、李柏賢、石家宇、劉家豪、呂昊峻，同承認一項暴動罪。韓、李另否認各一項襲警罪，控罪存檔法庭。

第三被告黃姓男生現就讀建築與設計科目，須使用電腦完成功課，獲准保釋候判，其餘被告則還押懲教看管。

8名被告承認案情指，案發的2019年9月29日，有人發起「全球反極權遊行」，約2萬名示威者於下午1至2時在銅鑼灣崇光百貨起步，近4時抵達金鐘一帶集結，有示威者焚燒有關慶祝國慶的展示牌，設置路障堵塞夏愨道。

警方重新控制夏愨道後，示威者沿紅棉路退至金鐘道，約500名示威者繼續在力寶中心附近堵路及焚燒路障，並向警方投擲硬物和汽油彈，警方多次發射催淚彈驅散，近5時半開始推進，於金鐘道截停各被告，各人身穿深色衣物，㩦有防毒面罩、護目鏡等裝備，其中王、周、韓、呂被捕時不斷掙扎反抗；韓偉傑被截停時手持鐵鎚揮向警署警長33921，最終被制服在地。