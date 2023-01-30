男攝影師涉索帶綁衝路障者雙腳　認非法禁錮囚8個月 (13:03)

李官判刑指，被告黃維豪（現25歲）及其他人伙同犯案是加重罪責因素。本案事主的傷勢似乎比畢慧芬涉及機場禁錮案的事主較嚴重，但該案禁錮的時間約為50分鐘，本案則為22分鐘，時間較短，此消彼長之下，兩案情節的嚴重性相若，於是同樣以12個月監禁為量刑基準，就認罪扣減三分一刑期。

同意案情指出，2019年8月5日下午，有示威者在屯門近新都商場的屯門公路堵路。有片段拍攝到，被告於傍晚近7時和約200名示威者集結，事主吳惠森駕電單車駛向路障時失控翻側倒地，廿多名示威者上前包圍指罵，事主取出伸縮鋼棒自衛。有示威者把事主按壓地上，用索帶綁着手腳，令他動彈不得，有人用頭盔打其頭部。其間被告以手機拍攝事主，他用索帶綁着事主足踝，之後徘徊圍觀。

事主左手肘關節骨折和脫臼，右手肘瘀傷，他住院3日。被告警誡下稱當時在場拍攝，混亂間有人包圍跌倒受傷的事主，他見事主抗拒急救員，遂按下其雙腿，着他冷靜及幫他接受急救，並無意羈留他。