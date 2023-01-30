涉理大衝突認暴動還押近兩年　大專生冀判刑時當庭釋放 (12:56)

被告為專業教育學院學生余文博（案發時18歲，現年21歲），承認於2019年11月18日在理大外暢運道參與暴動、管有雷射筆及抗拒警員23249；另一項涉及11月17日在理大校內的暴動罪則存檔法庭。

辯方求情時引用另一宗理大暴動案的判刑，案中被告同樣承認在突圍期間暴動，涉校內暴動的控罪則存檔法庭，區院法官陳廣池採用兩年為量刑起點。本案主審法官郭啟安認為兩年起點偏低，並詢問控方會否覆核刑期，「你要講聲我聽喎，如果唔係覆核埋我喎」。

控方稱尚未知悉會否覆核刑期，重申區院案例對郭官無約束力。辯方則強調被告2019年踢保後在2021年3月重新被捕，還押至今已23個月，若連同認罪及在獄中行為良好的各三分一減刑，相等於服滿4年4個月刑期，即使郭官採納較高的量刑起點，被告仍有機會當庭獲釋；辯方又指，被告過去品格正面，獲親友師長支持，父母每天到赤柱監獄探望，冀法官考慮被告還押已久，刑期已有足夠的阻嚇力。