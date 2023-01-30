新冠病人今起改往普通科門診　醫管局料預約名額足夠 (12:43)

診所人員會於門口繳費處及分流站會問到場市民有否發燒及預約，以一名女病人為例，她回應稱「有」之後，就獲安排到護士站探熱，並直接坐在等候區，6分鐘後獲安排入房；該房門外的顯示屏及門面與其他一致，沒有特別標注。

記者表明身份向現場醫護人員查詢，該診所的資深護師陳子樂向記者表示，新冠病人除了可經「HA GO」應用程式預約門診，亦有少量即場籌供他們使用。他說，該診所今日共有100個籌供新冠病人，目前只有30多個已被預約，籌數未滿，如新冠病人未有預約到場，仍可安排門診服務。

他說，該診所有兩間房專門診治新冠病人，該房的醫護人員當日不會處理其他病症的病人，門口亦不會有特別標誌，以免標籤病人，但診所的醫護人員會知道病人有否染上新冠。他說，根據防疫指引，如佩戴醫療口罩者會按一般病人處理，「除非佢話特別好唔舒服，我哋就會特別畀間房佢」。至於病假方面，他強調醫生會根據病情批出病假及日數，「唔會話幾日幾日咁（批出病假）」。

廣華醫院全科門診部今早9時的應診人數不少，多數是長者。記者以確診者家屬身分向醫護人員查詢，護士一度指仍有指定診所，着記者經「HA GO」預約，被另一護士糾正後，便指需要「打電話」預約門診服務；記者問預約到場後的安排是否如普通病人，她說到時需向醫護表明是兩天內確診，「睇下到時嗰邊同事點樣處理，間間clinic嘅做法都未必一樣」。

家庭醫生林永和呼籲，染疫市民可前往相熟私家醫生求診，並不一定要向提供新冠口服藥的醫生求診。林永和又表示，部分私家醫生會因診所狹窄、空氣流通、醫生本身年齡較大及日常工作飽和等問題，而拒絕染疫市民求診，但期望拒收新冠病人的醫生仍可向市民提供預約熱線指引。