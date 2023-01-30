政府交代簡約公屋各用地興建單位數目　首輪撥款涉約149億 (18:04)

至於次輪撥款涉及其餘四個項目，包括上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街/常平街、小欖樂安排，則分別提供1100、5300、1600、5000個單位，共13000個單位，費用為115.3億元，她期望在2023/2024年度內完成次輪撥款申請。

何永賢指簡約公屋分3類，1至2人單位面積為140平方呎、3至4人單位面積為270平方呎、4至5人單位面積為330平方呎，位於市區及新市鎮的地塊將提供較多大單位。元朗攸壆路及上水蓮塘尾設3層，餘下6塊用地則設17至19層，她稱房委會將去信合資格人士邀請他們申請。

何永賢今早（30日）於港台節目亦提及成本問題，她指可以在樁柱設計或污泥處理上減省成本，料可減9.5億元。她指，每個低層簡約公屋單位平均造價53萬元，高層為65萬元，較房委會2020/21年度平均每個公屋單位造價76萬元為低。她又說，簡約公屋的上蓋有65%至70%可重用，地基在拆卸後亦可重用。何永賢其後於社交網站上透露，矮層和高層的簡約公屋單位平均面積比過渡性房屋大20%和38%，認為以此計算的單位價格，比過渡性房屋便宜14%至20%。

何永賢表示，每幅用地會以5年作基礎，在第3至4年會檢討規劃，她以彩興路地皮為例，指地皮長遠預留作配水庫擴建工程，暫未須即時使用，故有關地皮設簡約公屋的年期可能較長。她強調，選址絕對不影響長遠規劃用途，期望能解決公屋供應頭輕尾重的問題，希望市民明白簡約公屋是短期措施，長遠一定以公屋為目標。她又稱，新界區的簡約公屋租金最平約780元，若市民想選擇較便宜的簡約公屋，可選擇新界區。她稱，簡約公屋加過渡性房屋共提供5萬個單位，如果市民未能在簡約公屋年期完結前成功「上樓」，當局會考慮在其他簡約公屋或過渡性房屋調配。