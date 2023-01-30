何永賢指簡約公屋單位遍及市區新市鎮　料成本減9.5億元 (11:47)

何永賢今早（30日）於港台節目表示，每幅用地會以5年作基礎，在第3至4年會檢討規劃，她以彩興路地皮為例，指地皮長遠預留作配水庫擴建工程，暫未須即時使用，故有關地皮設簡約公屋的年期可能較長。她強調，選址絕對不影響長遠規劃用途，期望能解決公屋供應頭輕尾重的問題，希望市民明白簡約公屋是短期措施，長遠一定以公屋為目標。

何永賢亦提及成本問題，她指可以在樁柱設計或污泥處理上減省成本，料可減9.5億元。她指，每個低層簡約公屋單位平均造價53萬元，高層為65萬元，較房委會2020/21年度平均每個公屋單位造價76萬元為低。她指，簡約公屋能夠在一至兩年內完成地基至上蓋的工程，傳統公屋則從來無出現過兩年內能完成地基至上蓋的工程，強調兩者不能比較。她又說，簡約公屋的上蓋有65%至70%可重用，地基在拆卸後亦可重用。

被問到會否以更便宜的租金吸引巿民入住較偏遠簡約公屋，何永賢稱，簡約公屋租金以傳統公屋9折計算，認為已相當吸引。她又稱，新界區的簡約公屋租金最平約780元，若市民想選擇較便宜的簡約公屋，可選擇新界區。她稱，簡約公屋加過渡性房屋共提供5萬個單位，如果市民未能在簡約公屋年期完結前成功「上樓」，當局會考慮在其他簡約公屋或過渡性房屋調配。