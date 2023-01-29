醫管局明起不公布公院新冠情况 (17:17)

醫管局表示，因應政府應對新冠病毒的最新措施，明日起停止透過新聞稿每日公布公立醫院新冠病毒個案的最新情况。

此外，指定診所及遙距診症服務亦會在明日將停止。醫管局表示，各普通科門診將回復正常服務，並會加強服務，支援感染新冠者，包括增加普通科門診的偶發性疾病診症名額，亦會預留診症名額供較高風險的確診病人，包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人。他們可透過手機應用程式「HA Go」或「關愛預約專線」預約。醫管局又稱，支援熱線1836 115會繼續為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。

醫管局建議，徵狀較輕或較低風險的確診病人，應向可處方新冠口服藥物的私家醫生求診，避免增加急症室或普通科門診的壓力，市民亦可到18區中醫診所暨教研中心求診。

醫管局重申，非符合資格人士若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格人士的收費繳交費用，有關人士若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，亦須支付有關藥物的費用。

至於探病，醫管局稱，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，無須事先預約，但探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明。