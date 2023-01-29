新冠疫情｜強制隔離最後一日　本港增3283宗陽性個案　多20人死亡 (17:59)

此外，本港新增20宗死亡個案，包括9男11女，年齡介乎61至96歲，當中7人來自院舍。醫管局稱，據初步分析，9人的死因與新冠有關，11人死因與新冠無關。疫情以來累計有13333宗死亡個案，其中第五波疫情期間錄得的死亡個案有13120宗。

新冠疫情纏繞香港逾3年，首宗個案是一名來自武漢的39歲男子，2020年1月21日經高鐵入境時被發現發燒，其後確診。之後本港經歷5波疫情，出現包括佛堂群組、酒吧群組、慶回歸群組、跳舞群組等，至2022年初由檢疫酒店交叉傳播引爆第五波疫情，最高峰時單日錄得7萬宗染疫個案。

向前邁向復常之際，是否應回顧過去、總結經驗，近日在社會引起討論，政府專家顧問袁國勇日前建議，政府應效法SARS時做法，成立委員會檢討本港應對疫情措施，不過，行會召集人葉劉淑儀和多名行會成員紛紛表態，反對檢討。翻查資料，20年前的SARS疫情，染疫和死亡人數較新冠少、持續時間較新冠短，事後政府、立法會和醫管局分別成立委員會檢討疫情應對措施。至於今次新冠疫情，則暫未知會否有類似的機制作檢討。