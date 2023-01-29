陳茂波：政府將縮減部分公共開支　市民或須分擔額外稅負 (11:28)

陳茂波今日（29日）在網誌表示，過去數年的經濟受疫情困擾，來自各項稅款及政府收費的財政收入都有減少，三年來的防疫抗疫及支援措施涉及財政支出逾6000億元，2022/23年度赤字預計將達逾1000億元，此外，連續數年的擴張性財政政策，令財政儲備大幅下降到8000億元的水平。他說，隨着社會步入後疫情階段，防疫措施逐步解除，內地和香港逐步有序通關，今年的經濟肯定比去年好，財政策略因此亦有需要作出調整。

陳茂波表示，政府無可避免要收緊近年擴張性財政政策，下年度的財政政策將由「相當寬鬆」，過渡至「中間偏鬆」。他說，一些推出已有多年的紓緩措施可能需要調整，盼市民體諒部分環節的公共開支要壓縮，以及可能須分擔額外稅負。

不過，陳茂波說，在經濟復蘇之初，市場信心比較薄弱，若此時大幅收緊財政開支，或不利於鞏固復蘇勢頭，且市民對經濟復蘇的「體感溫度」也許存在落差，故即使面對需要縮減公共開支的巨大壓力，亦未必適宜一刀切取消所有紓緩措施。