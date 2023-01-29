多名行會成員反對獨立檢討疫情應對　葉劉淑儀：見不到理據 (17:09)

對於有意見認為，可由大法官主導獨立委員會進行調查，葉劉淑儀形容是「濫用」，「你唔可以咁樣用啲大法官。」她又舉例稱，沙中線工程問題爆出後，政府委任前終審法院非常任法官夏正民出任獨立調查委員會主席，但調查後社會已淡忘事件，「沙中線出事即刻搵個法官頂住3年，查完之後都唔記得咗呢件事。」她又說，最清楚抗疫瓶頸的人是參與決策的官員及醫療機構人士。

行政會議成員陳清霞認為，成立專責委員會進行全面檢討的做法不可取，當下不應集中檢討，亦不應以獨立調查模式追究責任。她稱，新冠疫情仍在持續變化，如展開檢討勢必要調動各方專業人士，將「分散、弱化防控整體力量」，而現時當務之急是集中力量鞏固防疫成效，更要做好科學預判，深入研判疫情變化走向，為日後防控制訂更有力措施。

陳清霞又說，防控疫情過程中雖有不盡人意的地方，如安老院舍防疫、長者小童接種疫苗等，但新一屆政府已高度關注和重視，加決解決問題。

另一行政會議成員林健鋒同樣不建議設立調查委員會，形容做法「勞民傷財」，現階段應聚焦經濟發展。