初選案被告呼籲罷買阿布泰　林景楠：資訊缺流通　長時間還押影響情緒 (19:40)

林景楠今在社交平台facebook發文，指上周二（17日）代表自己的沈仲平大律師，由於未有根據他的指示，向法庭傳達他要求傳達的訊息，已經將相關律師團隊解除聘用。他形容本港仍有很多人選擇留下，或者不能選擇地要留下，而留下的人只可以「選擇用留低的生活方式」，呼籲身處海外的港人可以繼續用他們的方式去表達所想所講，惟請多多包容仍在港的每個港人。

他提到最近網上流傳很多對他本人及其公司阿布泰的不實言論，認為作為公眾人物被批評或攻擊是理所當然，基於其保釋條件和案情上的處理均屬司法程序而不便多講，惟不實言論開始直接誣捏其整個團隊，故有責任「以正視聽」，為公司300位同事討回一個公道，及感謝每個同事過往7年來的努力；並引述戈培爾效應指，「重複是一種力量，謊言重複100次就會成為真理」。

47人因「35＋初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，其中30人擬認罪，17人擬不認罪，上周庭上曾透露林景楠擬改為認罪，並可能錄取證人供辭，案件押後2月6日開審。