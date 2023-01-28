鄧炳強：過去3年警無批出集會不反對通知書 「屬健康的考慮」 (17:40)

行政長官李家超本月中指，冀於今年或最遲明年完成《基本法》23條立法工作，並透露要求保安局草擬法例時，重點針對間諜活動產生的風險，及對「新媒體」、「新手段」有足夠防禦措施。保安局長鄧炳強表示，過去一年國家安全出現新挑戰，英國和美國的情報組織去年公佈，將會加強在本港和內地蒐集情報工作，故本港必須防備，「必須令想違法的人連違法都不敢」，否則事後懲處已經太遲。

大麻二酚將於周三（1日）起列入危險藥物，進出口及管有有關產品即屬違法。鄧炳強指有關法例已經公佈一段時間，相信市民有足夠時間了解和處理含大麻二酚的產品。他提醒市民要盡快於本港10個收集箱棄置有關產品，而當局在法例生效後會嚴厲執法，不會有過渡期。

鄧透露警隊職位至今空缺達6000人，解釋是2019年反修例事件後，警方工作艱辛，加上要挑選合適人選。他指警隊已加強在社交媒體宣傳，而在本港及海內外大學的宣傳工作有不錯成效；當局上月起取消投考者居港七年或以上的規定，並會延長退休時間以增加人手。