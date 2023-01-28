遭主辦方撤回交流邀請 李梓敬質疑英方偏聽 (14:19)

李梓敬透露，主辦方去年11月發出邀請，並在上月底確認本港立法會的提名及參與，當時本港已完善選舉制度，新一屆立法會亦已運作近一年，惟日前以「香港情况惡化」為由撤回邀請，形容相關決定實屬兒戲。他認為研討會只屬交流平台，未能出席絕非個人和本港損失，反指英國失去了解本港議會運作機會，並暴露出英方政治目的，害怕本港議員揭露英方抹黑本港的真相。至於是否與人大常委會首次就《港區國安法》釋法有關，他稱不排除任何可能性，惟重申對人大釋法予以支持。

是次舉行的研討會主題為「有效議會」，被問及撤回邀請是否對本港新選舉制度和立法會有效性投不信任票，李梓敬認為，撤回邀請的決定屬「政治操弄」和對選舉制度抹黑，反問如果認為本港制度不理想，為何不藉機了解本港實際情况，了解後才作出批評。分會聲明提及，本港政治多元程度與參與基礎已嚴重削弱，李認為，主辦單位對本港情况有所誤解，最近一次立法會選舉候選人均來自不同政黨和政團，亦有泛民主派候選人成功入閘，議會代表來自不同專業和界別，議會的運作和參與處於高的水平，有助本港日後良政善治的新篇章。