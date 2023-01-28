7人涉8.11尖沙嘴衝突囚36至45個月　一人暴動罪脫藏武罪成 (13:03)

8名被告為社工馬孝文（現27歲，下同）、冷氣技工鄭智健（25歲）、散工吳柏熹（24歲）、馬會職員譚煒誠（26歲）、楊梓信（26歲）、地盤管工陳振華（32歲）、電腦技術員陳嘉（35歲），以及大學生林祖童（24歲）。

法官林偉權判刑時表示，本案暴動並非最嚴重的一種，但事發於尖沙嘴核心地帶，且有警員被汽油彈燒傷雙腿，須判阻嚇性列罰。辯方求情指，本案逾3年前發生，被告候審承受壓力，冀額外減刑。惟林官反駁，控辯雙方在暴動案的爭拗甚多，導致審訊時間較長，「歸根究底是被告犯法，造成時間流逝，實難怪人」。

林官就暴動罪採納48個月為量刑起點，所有被告沒有案底，獲減刑3個月；另有被告同意大部分控方案情，減刑一個月。對於出庭自辯的吳柏熹、譚煒誠及陳振華，林官形容他們「偽辯」，不給予刑期扣減。林官提及，陳嘉患有克隆氏症，考慮其健康狀况，酌情減刑3個月。

除了暴動罪，鄭智健另承認管有雷射筆，總刑期為36個月。陳嘉另涉管有芥末噴劑，總刑期為42個月。馬孝文裁定暴動罪脫，但管有攻擊性武器罪成，判囚11個月。