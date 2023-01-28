新蒲崗工廈電子零件倉三級火　一度發生爆炸及回燃　火警警報系統失靈 (18:54)

火場在10時許一度傳出爆炸聲，有火球衝出窗外，到場救援的煙帽隊增至3隊，並動用4條喉，火警至11時半仍未救熄。現場所見，大廈搭有棚架及尼龍網，尼龍網及大廈外牆被嚴重熏黑。消防出動兩部航拍機協助了解火場情況，一名男子在火場樓下單位被發現，清醒送往伊利沙伯醫院，另有10多人自行疏散。

消防指，火勢於下午1時受到包圍，於下午2時50分受到控制。消防員正動用四條喉及三隊煙帽隊灌救。火警中一人不適，送往伊利沙伯醫院治理。

消防處高級消防區長陳富山指，起火單位為一個位於工廈9樓的電子零件倉庫，火場面積20米乘20米，現場存放大量電子零件及塑膠配件，令現場火勢非常猛烈，濃煙密佈，灌救期間曾發生爆炸及回燃，需要動用額外人手灌救，故在早上8點53分升上三級。

行動中共出動了300個消防員及17個救護員，4條喉、4隊煙帽隊、兩個雲梯水塔，煙火特遣隊、特勤支援隊及無人機隊協助，並出動70架次消防車及7架次救護車處理。7人疏散，1人感不適。

陳指，火場面積大，內存大量電子零件及其塑膠外殼，產生大量濃煙，加上大廈正進行大維修，外圍有棚架及保護網，令消防在外圍滅火及散煙上有一定困難。加上現場曾發生爆炸及回燃，一度要疏散消防員，再作重新部署。

陳又指，經初步斟察，大廈的手動火警警報系統未能正常運作，正展開調查，至於火警原因，由於火警仍未完全救熄，未能展開調查。屋宇署下午亦有到場視察棚架安全。