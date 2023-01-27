涉理大「圍魏救趙」案被告求情　稱重犯機會近乎零冀輕判 (18:35)

被告為陳卓賢（現年21歲，下同）、張綽元（22歲）、張凱𦲀（23歲）、馮興榆（24歲）、黎鈞堯（28歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）和梁剛瑋（24歲）。

辯方庭上求情指，被裁定罪成的都會大學學生陳卓賢案發時僅18歲，他曾獲院長嘉許名單，熱衷於攝影創作。他原本今年畢業，但若他因本案短期內未能繼續學業，過往三年學業付諸流水，大學學位將作廢。而且，2019年社會事件不可能再發生，多名被告重犯機會近乎零。

辯方續稱，女侍應張凱𦲀在草根家庭成長，依賴綜援維生，她念中學時打工幫補家計，因無法兼顧學業，遂修讀職訓局課程。張凱𦲀的父親為退休警員，曾對她家暴，現時他們的關係已經改善，身為孻女的張負責供養父母，她亦進修營養顧問課程，開展人生新路向。

辯方又說，專上學院學歷的劉沛彥在求情信稱願意承擔責任，他和學生梁剛瑋不是牽頭犯罪。辯方表示，被告因一時沒深思熟慮犯案，希望法庭對上述被告、學生張綽元和馮興榆、安全督導員梁俊傑，以及被裁定罪成的商人黎鈞堯寬大處理，避免「摧毁性判刑」。